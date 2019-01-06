2019年求好運必聽歌曲！畢竟一聽就能成功嘛～XD

新年伊始，你的願望是什麼呢？ 2019年暴富、暴瘦、暴美還是脫單、事業成功呢？
NORAZO的趙彬就憑藉一首歌曲成為新年首位音源榜單逆行主人公。 而這首歌其實每年的第一周都會「逆行」，誰讓歌曲的題目這麼符合廣大人民群眾的心聲呢？
趙彬的這首歌曲叫做《一聽就能成功的音樂》，真的是戳中所有人的心啊，誰都想在新年伊始有個好彩頭，如此有寓意的歌曲自然成功逆襲。 《一聽就能成功的音樂》是令感到很有壓力、心理狀態不安的人群感情狀態反轉的趙彬版冥想音樂，迎接新年人們祈願諸事順利，所以歌曲排名迅速上升。
歌曲的MV拍攝得也很有趣，畫面是趙彬的頭像，像佛祖一般周圍閃爍著「光芒」，歌詞更是表達了當代人的心聲~
【歌詞：我愛我自己/我可以成為自己想要成為的人/世上所有的人都愛我/雖然奇怪也很神奇/但所有的狀況都因我而存在/不管是什麼只要我想就能實現/比樂透還要大的成功乖乖地等著迎接我/現在的努力將邂逅宇宙巨大的能量/ 給我提供無限的成功和巨大的財富名譽/我愛我自己/愛正在聽這首歌的自己/我是朝著巔峰前進的挑戰者/我永遠為我自己加油/我將成為最棒的人】
除此之外，趙彬的冥想專輯中還收錄《一聽就能掉肉的音樂》、《一聽就能增強記憶力的音樂》、《一聽就能長高的音樂》、《一聽就能入睡的音樂》、《一聽就能緩解職場壓力的音樂》。
「圖：YouTube」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究