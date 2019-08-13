【2019偶像運動會】發呆大賽忍笑難度太高：NORAZO現場「洗澡」竟有人看到睡著？！XD
綜藝 2019年8月13日 星期二08:30 Sani
這次的偶運會好像格外有笑點啊XD
今年的《偶像運動會》有不少新增的競技專案，其中一個就是在網上「久負盛名」的「發呆大賽」，大家記不記得CRUSH還得過全國發呆大賽的冠軍XD這個比賽就是看誰發呆得最久、最徹底，規則包括不準說話、 不準笑、不準看手機、不準睡著等等。
昨天進行的錄製當中，主辦方為了給選手們增加難度，竟然請來Norazo進行干擾XD圖為排排坐的發呆大賽參賽者：
Norazo近日發行了新歌《SHOWER》，不僅在發佈會上「搓澡」，還在打歌節目的上班路上當眾「沐浴」，這次則是親自來到參賽者們面前表演起洗澡：
要面對這樣的場景忍住笑似乎很難啊！
然而令人意外的是，率先被淘汰的本月少女成員Olivia Hye，竟然是因為...... 發呆發到睡著了？Vs.隊友真率雙目炯炯：
網友：「看上去好像淩晨就被挖起來走親戚的無奈三兄妹」XD
這次的《偶運會》將在9月份中秋連休期間播出，突然感覺中秋假期有了盼頭啊XDD
（圖源：NAVER）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞