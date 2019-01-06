2019年求好运必听歌曲！毕竟一听就能成功嘛～XD

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新年伊始，你的愿望是什么呢？ 2019年暴富、暴瘦、暴美还是脱单、事业成功呢？

NORAZO的赵彬就凭藉一首歌曲成为新年首位音源榜单逆行主人公。 而这首歌其实每年的第一周都会「逆行」，谁让歌曲的题目这么符合广大人民群众的心声呢？

赵彬的这首歌曲叫做《一听就能成功的音乐》，真的是戳中所有人的心啊，谁都想在新年伊始有个好彩头，如此有寓意的歌曲自然成功逆袭。 《一听就能成功的音乐》是令感到很有压力、心理状态不安的人群感情状态反转的赵彬版冥想音乐，迎接新年人们祈愿诸事顺利，所以歌曲排名迅速上升。

歌曲的MV拍摄得也很有趣，画面是赵彬的头像，像佛祖一般周围闪烁著「光芒」，歌词更是表达了当代人的心声~



【歌词：我爱我自己/我可以成为自己想要成为的人/世上所有的人都爱我/虽然奇怪也很神奇/但所有的状况都因我而存在/不管是什么只要我想就能实现/比乐透还要大的成功乖乖地等著迎接我/现在的努力将邂逅宇宙巨大的能量/ 给我提供无限的成功和巨大的财富名誉/我爱我自己/爱正在听这首歌的自己/我是朝著巅峰前进的挑战者/我永远为我自己加油/我将成为最棒的人】

除此之外，赵彬的冥想专辑中还收录《一听就能掉肉的音乐》、《一听就能增强记忆力的音乐》、《一听就能长高的音乐》、《一听就能入睡的音乐》、《一听就能缓解职场压力的音乐》。



「图：YouTube」

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