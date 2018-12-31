【網漫推薦】《乖乖女的戀愛指南》：號稱「母胎SOLO」的她明明讓人移不開眼！究竟是哪位學長最後會獲得女主芳心？

來看看這部超級令人心動的網漫《乖乖女的戀愛指南》吧！近期WEBTOON中文版每日更新哦，你是「在賢派」還是「佑元派」？小編覺得很難取捨耶…（扭）
前陣子，小編介紹了網漫《棉花糖女孩的春天》，不曉得各位都追看了嗎？目前韓文版超前中文版約1集的內容，終於有些事情漸漸明朗，卻還是有許多令人好奇的地方，要是它突然完結，小編一定會覺得很空虛…
今天（1日），小編就介紹另外一部網漫《乖乖女的戀愛指南》給大家啦！女主角鄭攸秀是個每天按照手帳計畫、過著一板一眼生活的女大生，在朋友江喬恩打工的咖啡廳，對學長鄭在賢一見鍾情。另一方面，她目睹了學長羅佑元的「秘密」──喜歡可愛動漫的角色，從此之後兩人每天吵吵鬧鬧，還被社團成員們開玩笑：「是在交往嗎？」
雖然已經有許多網友分出「男一」和「男二」了…但小編覺得這兩位學長是勢均力敵耶！在賢學長在劇情前半段，好像喜歡另外一位學姐，但之後卻被攸秀吸引，還會不自覺說出「攸秀好可愛」的話，這就是心動的感覺吧？而佑元學長和攸秀的相處模式是打打鬧鬧的那種，卻開始注意到攸秀的一切，聽到攸秀說要去約會（其實是和朋友喬恩），心情也覺得相當微妙。
小編覺得攸秀目前是自己最喜歡的網漫女主角了！作者變化多端的畫風，加上穿插Q版遊戲人物的場景，凸顯出攸秀單純、可愛又正能量的一面，誰會不喜歡她呢？（笑）面對好友喬恩，她曉得要給彼此一點空間，但聽到喬恩狀態很不好，攸秀馬上就出動了，希望喬恩的心情可以好起來。
而這部作品的另外一條愛情線，就是在描寫喬恩啦！喬恩有一位交往多年的男友，但他最近常常搞失蹤，讓喬恩心力交瘁、痛苦不已；為了讓喬恩恢復活力，攸秀帶喬恩一起去看演唱會，中途遇到社團的學弟，而學弟一看就是對喬恩一見鍾情！也讓人好奇故事會如何發展。
目前《乖乖女的戀愛指南》會在WEBTOON中文版會每日更新哦，喜歡這種甜蜜的網漫趕快追上進度吧！有興趣的朋友可以在這裡看。
（圖片來源：LINE WEBTOON）
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