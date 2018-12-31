【网漫推荐】《乖乖女的恋爱指南》：号称「母胎SOLO」的她明明让人移不开眼！究竟是哪位学长最后会获得女主芳心？

来看看这部超级令人心动的网漫《乖乖女的恋爱指南》吧！近期WEBTOON中文版每日更新哦，你是「在贤派」还是「佑元派」？小编觉得很难取舍耶…（扭）
前阵子，小编介绍了网漫《棉花糖女孩的春天》，不晓得各位都追看了吗？目前韩文版超前中文版约1集的内容，终於有些事情渐渐明朗，却还是有许多令人好奇的地方，要是它突然完结，小编一定会觉得很空虚…
今天（1日），小编就介绍另外一部网漫《乖乖女的恋爱指南》给大家啦！女主角郑攸秀是个每天按照手帐计画、过著一板一眼生活的女大生，在朋友江乔恩打工的咖啡厅，对学长郑在贤一见钟情。另一方面，她目睹了学长罗佑元的「秘密」――喜欢可爱动漫的角色，从此之后两人每天吵吵闹闹，还被社团成员们开玩笑：「是在交往吗？」
虽然已经有许多网友分出「男一」和「男二」了…但小编觉得这两位学长是势均力敌耶！在贤学长在剧情前半段，好像喜欢另外一位学姐，但之后却被攸秀吸引，还会不自觉说出「攸秀好可爱」的话，这就是心动的感觉吧？而佑元学长和攸秀的相处模式是打打闹闹的那种，却开始注意到攸秀的一切，听到攸秀说要去约会（其实是和朋友乔恩），心情也觉得相当微妙。
小编觉得攸秀目前是自己最喜欢的网漫女主角了！作者变化多端的画风，加上穿插Q版游戏人物的场景，凸显出攸秀单纯、可爱又正能量的一面，谁会不喜欢她呢？（笑）面对好友乔恩，她晓得要给彼此一点空间，但听到乔恩状态很不好，攸秀马上就出动了，希望乔恩的心情可以好起来。
而这部作品的另外一条爱情线，就是在描写乔恩啦！乔恩有一位交往多年的男友，但他最近常常搞失踪，让乔恩心力交瘁、痛苦不已；为了让乔恩恢复活力，攸秀带乔恩一起去看演唱会，中途遇到社团的学弟，而学弟一看就是对乔恩一见钟情！也让人好奇故事会如何发展。
目前《乖乖女的恋爱指南》会在WEBTOON中文版会每日更新哦，喜欢这种甜蜜的网漫赶快追上进度吧！有兴趣的朋友可以在这里看。
（图片来源：LINE WEBTOON）
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