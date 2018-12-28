《男朋友》本週停播怎麼辦？還好有第9集預告來續命XD
韓劇 2018年12月28日 星期五10:15 Rui
一轉眼就到了年底，《男朋友》要為耶誕節和各類頒獎禮讓路，原本計畫本周播出的第9、10集也確定停播，不過幸好還有預告片撫慰劇迷的心。
《男朋友》劇組公開了第9集預告，題目為「振赫：沒有誰的人生是按照設定走的」。 預告描繪了車秀賢（宋慧喬 飾）給金振赫（朴寶劍 飾）打電話的場景。 秀賢擔心地表示：「你的個人資訊都被曝光了。 」上周播出的劇集中，秀賢曾在媒體面前透露正在和一名男生處於曖昧中，隨後振赫的個人資訊就在網路上曝光。聽出秀賢擔憂的振赫回答：「這很正常啊，也在我料想之中。 」然而秀賢卻始終不放心，說：「並不是那樣，我知道，我越靠近你，你的日常生活就越混亂，所以我很猶豫。 」
接著畫面換到了車秀賢和金振赫在古巴某咖啡店重逢的鏡頭。 此前金振赫曾在咖啡店留下了一張想和車秀賢見面的字條，這張字條正好被車秀賢看見，而此時金振赫就站在她的身後微笑著看著她。 重逢後的兩人又會發生怎樣的故事呢？
此外，《男朋友》第9集將於2019年1月2日播出。
「圖：《男朋友》」
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