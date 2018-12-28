《男朋友》本周停播怎么办？还好有第9集预告来续命XD
韩剧 2018年12月28日 星期五10:15 Rui
一转眼就到了年底，《男朋友》要为耶诞节和各类颁奖礼让路，原本计画本周播出的第9、10集也确定停播，不过幸好还有预告片抚慰剧迷的心。
《男朋友》剧组公开了第9集预告，题目为「振赫：没有谁的人生是按照设定走的」。 预告描绘了车秀贤（宋慧乔 饰）给金振赫（朴宝剑 饰）打电话的场景。 秀贤担心地表示：「你的个人资讯都被曝光了。 」上周播出的剧集中，秀贤曾在媒体面前透露正在和一名男生处於暧昧中，随后振赫的个人资讯就在网路上曝光。听出秀贤担忧的振赫回答：「这很正常啊，也在我料想之中。 」然而秀贤却始终不放心，说：「并不是那样，我知道，我越靠近你，你的日常生活就越混乱，所以我很犹豫。 」
接著画面换到了车秀贤和金振赫在古巴某咖啡店重逢的镜头。 此前金振赫曾在咖啡店留下了一张想和车秀贤见面的字条，这张字条正好被车秀贤看见，而此时金振赫就站在她的身后微笑著看著她。 重逢后的两人又会发生怎样的故事呢？
此外，《男朋友》第9集将於2019年1月2日播出。
「图：《男朋友》」
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