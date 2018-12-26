N.Flying权光珍承认与粉丝交往，但否认性骚扰粉丝！FNC发表声明：「最终决定令权光珍退出组合」
明星 2018年12月26日 星期三13:27 Yuan
FNC今日发表声明说明了N.Flying权光珍相关事件，当中提到：「进行了面谈后，权光珍承认与粉丝交往。」
权光珍原本是CNBLUE预备成员，2009年9月在日本训练活动时因私人原因退团，2015年5月作为N.Flying贝斯手出道。日前有网友PO出标题为《性骚扰粉丝、勾引站姐谈恋爱的爱豆》，文中主角就是权光珍。
（延伸阅读：N.Flying权光珍被疑与粉丝交往&性骚扰，所属社宣布退队+全面中止演艺活动）
文章曝光后，粉丝们更在推特发起「欺瞒粉丝_权光珍退团 #FNC不要掩盖」。对此，N.Flying所属社FNC也发表声明表示：「就网路上的爆料与权光珍进行了面谈，据了解，部分网友所说的与粉丝交往、性骚扰等并非事实。经过深入讨论后决定以任意退出组合处理。 在查明真相之前，权光珍将中断一切演艺活动，进行反省。」
在今日，FNC又发表了官方声明确定权光珍退出N.Flying，声明中提到：「在与他本人进行了多次面谈和努力确认了事实的内容。经过确认后，权光珍承认与粉丝交往一事，我社最终决定令权光珍退出组合。但就性骚扰嫌疑的部分，他本人进行了强烈否认，因此上传相关内容的网友以『散布虚假事实引起名誉损害罪』进行了起诉。」
更表示：「因为不光彩的事让粉丝担忧真的非常抱歉，今后会避免类似的事情发生。而N.Flying会以4人组的形式继续活动，会用成熟的样貌给粉丝们带来更好的音乐。」
（图：TVDaily、FNC、权光珍IG）
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