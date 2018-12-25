Red Velvet頒獎禮上的可愛出糗！Yeri羞得捂嘴跑下臺而Joy就全程淡定XD

就要和2018年說再見了，各大頒獎禮紛紛在年末舉行，不少愛豆團和明星藝人也是忙到飛起。 幾日前，Red Velvet就出席了2018 韓國大眾音樂獎(簡稱：KPMA)，還不小心出糗了。
KPMA第一屆於日前在Kintex展覽館舉行，邀請了NCT 127、THE BOYZ、Red Velvet、Roy Kim、Mamamoo、MOMOLAND、Ben、BTOB、Simon Dominic、SHAUN 、Super Junior、(G)I-DLE、Oh My Girl、Wanna One、請夏、PENTAGON等人出席。
當天的大賞被Red Velvet捧回，成員們登台致謝發表獲獎感言。 說完之後YERI和澀琪就乖乖地把麥克風放回講台上，眾人陸續準備下臺... 然而，好像有什麼事情不對... 她們竟然忘記拿獎盃了！！
醒過神來的成員們又返回，也許是因為太慌張，在Irene拿走獎盃後，YERI又拿起一座，澀琪看到後趕緊揮手提醒她多拿了，Yeri才把另一座獎盃放回去，下臺時可能覺得太丟人一直捂著嘴巴。 而站在最邊上的Joy全程默默地目睹了「獎盃事件」的整個過程~
已經經歷過多場頒獎禮，也曾斬獲各類獎盃的Red Velvet竟然會有如此失誤，看得網民們直呼「太可愛了」。
「圖：cr.logo」
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