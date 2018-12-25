这个冬天游韩必吃！韩国甜甜圈王牌Krispy Kreme圣诞系列甜甜圈～ 你是人肉烟囱吗？ BLACKPINK JISOO这口「仙气」不简单XD 今年有机会过到白色圣诞吗？韩国气象厅：很难！ 万人迷河正宇没有女友，竟打算相亲？！ 「小孩就生四五个吧」 来自男神们的圣诞祝福！车太铉＆宋仲基＆朴宝剑亲笔写祝福：果然是字如其人！ Red Velvet颁奖礼上的可爱出糗！Yeri羞得捂嘴跑下台而Joy就全程淡定XD

就要和2018年说再见了，各大颁奖礼纷纷在年末举行，不少爱豆团和明星艺人也是忙到飞起。 几日前，Red Velvet就出席了2018 韩国大众音乐奖(简称：KPMA)，还不小心出糗了。

KPMA第一届於日前在Kintex展览馆举行，邀请了NCT 127、THE BOYZ、Red Velvet、Roy Kim、Mamamoo、MOMOLAND、Ben、BTOB、Simon Dominic、SHAUN 、Super Junior、(G)I-DLE、Oh My Girl、Wanna One、请夏、PENTAGON等人出席。

当天的大赏被Red Velvet捧回，成员们登台致谢发表获奖感言。 说完之后YERI和涩琪就乖乖地把麦克风放回讲台上，众人陆续准备下台... 然而，好像有什么事情不对... 她们竟然忘记拿奖杯了！！



醒过神来的成员们又返回，也许是因为太慌张，在Irene拿走奖杯后，YERI又拿起一座，涩琪看到后赶紧挥手提醒她多拿了，Yeri才把另一座奖杯放回去，下台时可能觉得太丢人一直捂著嘴巴。 而站在最边上的Joy全程默默地目睹了「奖杯事件」的整个过程~



已经经历过多场颁奖礼，也曾斩获各类奖杯的Red Velvet竟然会有如此失误，看得网民们直呼「太可爱了」。

「图：cr.logo」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻