東方神起回歸倒數兩天 最新主打歌首波預告曝光！
KPOP 2018年12月24日 星期一13:11 施乃琪
耶誕節過後就是東方神起出道 15 週年的紀念日，對仙后來說，新專輯〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉應該就是最好的耶誕禮物了吧！
東方神起在今天（24 日）中午釋出了最新主打歌 “Truth” 的首波預告片，U-Know 允浩和最強昌珉充滿故事的眼神包覆在傾盆大雨下，激發出張力十足的電影感：
R&B 風格的 “Truth” 擁有節奏感十足的貝斯聲線，和令人印象深刻的爵士元素；歌詞則瀟灑地詮釋走過離別之痛後，起身再次尋找絕無僅有的真實 (truth) 愛情的心情。
而〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉中收錄了其他六首新歌中，也包含了 U-Know 允浩的個人歌曲「夜話」、最強昌珉的「恍惚」，還有與 The Quiett 合作的 “Sooner than Later” 等。
另一方面，東方神起將在 26 日出道紀念日當天發片，同時也會舉行粉絲見面會《TVXQ! Special Day [The Truth of Love]》。
（照片與影片來源：SM Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞