東方神起回歸倒數兩天　最新主打歌首波預告曝光！

東方神起回歸倒數兩天　最新主打歌首波預告曝光！

KPOP   2018年12月24日   星期一13:11   施乃琪   1

耶誕節過後就是東方神起出道 15 週年的紀念日，對仙后來說，新專輯〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉應該就是最好的耶誕禮物了吧！

東方神起在今天（24 日）中午釋出了最新主打歌 “Truth” 的首波預告片，U-Know 允浩和最強昌珉充滿故事的眼神包覆在傾盆大雨下，激發出張力十足的電影感：

R&B 風格的 “Truth” 擁有節奏感十足的貝斯聲線，和令人印象深刻的爵士元素；歌詞則瀟灑地詮釋走過離別之痛後，起身再次尋找絕無僅有的真實 (truth) 愛情的心情。

而〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉中收錄了其他六首新歌中，也包含了 U-Know 允浩的個人歌曲「夜話」、最強昌珉的「恍惚」，還有與 The Quiett 合作的 “Sooner than Later” 等。

另一方面，東方神起將在 26 日出道紀念日當天發片，同時也會舉行粉絲見面會《TVXQ! Special Day [The Truth of Love]》。


（照片與影片來源：SM Entertainment）

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