东方神起回归倒数两天 最新主打歌首波预告曝光！
KPOP 2018年12月24日 星期一13:11 施乃琪
耶诞节过后就是东方神起出道 15 周年的纪念日，对仙后来说，新专辑〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉应该就是最好的耶诞礼物了吧！
东方神起在今天（24 日）中午释出了最新主打歌 “Truth” 的首波预告片，U-Know 允浩和最强昌珉充满故事的眼神包覆在倾盆大雨下，激发出张力十足的电影感：
R&B 风格的 “Truth” 拥有节奏感十足的贝斯声线，和令人印象深刻的爵士元素；歌词则潇洒地诠释走过离别之痛后，起身再次寻找绝无仅有的真实 (truth) 爱情的心情。
而〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉中收录了其他六首新歌中，也包含了 U-Know 允浩的个人歌曲「夜话」、最强昌珉的「恍惚」，还有与 The Quiett 合作的 “Sooner than Later” 等。
另一方面，东方神起将在 26 日出道纪念日当天发片，同时也会举行粉丝见面会《TVXQ! Special Day [The Truth of Love]》。
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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