东方神起回归倒数两天　最新主打歌首波预告曝光！

耶诞节过后就是东方神起出道 15 周年的纪念日,对仙后来说,新专辑〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉应该就是最好的耶诞礼物了吧!

东方神起在今天(24 日)中午释出了最新主打歌 “Truth” 的首波预告片,U-Know 允浩和最强昌珉充满故事的眼神包覆在倾盆大雨下,激发出张力十足的电影感:



R&B 风格的 “Truth” 拥有节奏感十足的贝斯声线,和令人印象深刻的爵士元素;歌词则潇洒地诠释走过离别之痛后,起身再次寻找绝无仅有的真实 (truth) 爱情的心情。

而〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉中收录了其他六首新歌中,也包含了 U-Know 允浩的个人歌曲「夜话」、最强昌珉的「恍惚」,还有与 The Quiett 合作的 “Sooner than Later” 等。

另一方面,东方神起将在 26 日出道纪念日当天发片,同时也会举行粉丝见面会《TVXQ! Special Day [The Truth of Love]》。



(照片与影片来源:SM Entertainment)

