保护姜丹尼尔、尹智圣的权益 经纪公司正式向恶意网友提告「会出动所有法律手段」
明星 2018年12月21日 星期五10:10 施乃琪
还记得今年 6 月时姜丹尼尔与尹智圣的经纪公司对恶意网友发出警告，如今公司也说到做到正式提告了！
MMO Entertainment 在昨天（20 日）发出官方声明，表示因为部分恶意网友持续针对旗下艺人（姜丹尼尔、尹智圣）散布不实谣言、恶意文章⋯⋯等，不仅伤害了艺人甚至也伤及其他粉丝，因此公司早就预告将会采取法律行动。
新闻回顾 ☞ 网路恶意谣言难平息 Wanna One 姜丹尼尔、尹智圣经纪公司采取法律手段反制！
最近 MMO Entertainment 便依违法情报通信网利用促进暨情报保护相关法第 70 条的「名誉毁损罪」及刑法第 311 条的侮辱罪，针对涉及这类罪行的网友向法院提出了相关诉状，此外也正在考虑是否要对散布与艺人有关之情色内容的网友提告。
MMO Entertainment 强调：「本次的法律行动不仅是下马威的意味，我们已经决定要出动所有法律手段，强力地处理针对姜丹尼尔和尹智圣发布恶意言论的人。」最后也重申会全力以赴地保护艺人的权益，并向爱护他们的粉丝致谢。
另一方面，Wanna One 的合约将於今年 12 月 31 日结束，但活动则会至明年 1 月 24 日~1 月 27 日的演唱会《2019 Wanna One Concert [Therefore]》才正式划下句点。官方会员可以在韩国时间 26 日晚间八点抢先上 InterPark 抢票，一般歌迷则是在翌日同一时间开始购票，Wannable 千万别错过最后一次和 Wanna One 见面的机会！
（照片来源：MMO Entertainment、TVDaily、Swing Entertainment）
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