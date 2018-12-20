「新一代OST女王」Ailee演唱《阿爾罕布拉宮的回憶》OST！這首在第6集車站離別場面就公開一小段啦～
韓劇 2018年12月20日 星期四12:11 Yuan
《阿爾罕布拉宮的回憶》的OST陣容也是很強大啊！期待這首完整版公開～
歌手Ailee將演唱tvN週末劇《阿爾罕布拉宮的回憶》第3首OST《Is You》，該曲講述了鎮宇（玄彬 飾）和希周（朴信惠 飾）對彼此的思念和哀傷，還有兩人浪漫開始的歌曲，在第6集最後車站離別場面中，就已經播出一段，也得到了觀眾熱烈的反應。
Ailee以她特有抒情的音色演唱，在後半部展現出爆發性的唱功，近一步提升了鎮宇和希周戲劇性的情感。《Is You》將在22日韓國時間下午6點發行，大家可以先去回味一下第6集啦！
而Ailee近年演唱了不少戲劇的OST，像是《回來吧大叔》的《因為愛情》、《戲子》的《沒有你我無法活下去》、《鬼怪》的《如初雪般走向你》等。《如初雪般走向你》更是同年OST冠軍，也在多個榜單和頒獎典禮上拿下「OST賞」，這次Ailee再演唱也讓許多觀眾和粉絲都非常期待！
（圖：tvN、IG@aileeonline、YMC娛樂）
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