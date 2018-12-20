「新一代OST女王」Ailee演唱《阿尔罕布拉宫的回忆》OST！这首在第6集车站离别场面就公开一小段啦～
韩剧 2018年12月20日 星期四12:11 Yuan
《阿尔罕布拉宫的回忆》的OST阵容也是很强大啊！期待这首完整版公开～
歌手Ailee将演唱tvN周末剧《阿尔罕布拉宫的回忆》第3首OST《Is You》，该曲讲述了镇宇（玄彬 饰）和希周（朴信惠 饰）对彼此的思念和哀伤，还有两人浪漫开始的歌曲，在第6集最后车站离别场面中，就已经播出一段，也得到了观众热烈的反应。
Ailee以她特有抒情的音色演唱，在后半部展现出爆发性的唱功，近一步提升了镇宇和希周戏剧性的情感。《Is You》将在22日韩国时间下午6点发行，大家可以先去回味一下第6集啦！
而Ailee近年演唱了不少戏剧的OST，像是《回来吧大叔》的《因为爱情》、《戏子》的《没有你我无法活下去》、《鬼怪》的《如初雪般走向你》等。《如初雪般走向你》更是同年OST冠军，也在多个榜单和颁奖典礼上拿下「OST赏」，这次Ailee再演唱也让许多观众和粉丝都非常期待！
（图：tvN、IG@aileeonline、YMC娱乐）
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