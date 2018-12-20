《男朋友》今晚第八集預告朴寶劍男友力大開：「我想讓妳見識我的能耐。」 BLACKPINK演唱會外的KRUNK原來是Jisoo和Lisa！照顧她們的經紀人歐巴超暖心~ 繼崔振赫眼周撕裂，又爆申成祿骨折！ 《皇后的品格》超時拍攝被劇組起訴 「新一代OST女王」Ailee演唱《阿爾罕布拉宮的回憶》OST！這首在第6集車站離別場面就公開一小段啦～ 千呼萬喚始出來！超紅網漫《女神降臨》將改編成電視劇 你們最希望誰來擔任主演呢？ GFRIEND 陪市民迎接 2019 金豬年 今起擔任《韓國貿易中心冬季慶典》宣傳大使！ 【旅遊資訊】濟州航空直飛香港啟航嘍！最低票價單程HK$260起 NCT楷燦小腿骨折！ 專心養傷、預計缺席年末活動 《成為王的男人》呂珍九：陽光微笑VS致命眼神，這要怎麼選～！！？ 認真工作的男人最有魅力！玄彬出席舞台問候必穿正裝，理由竟是... 《皇后的品格》申成祿PO術後照要粉絲別擔心：「今天要出院回片場囉！」 韓國連鎖甜點咖啡店YOGER PRESSO：推出聖誕限定馬卡龍特飲！ 《阿爾罕布拉宮的回憶》兩大男神同框！EXO燦烈小跑到玄彬身後躺著裝死，全程高萌~XD 她也是美談藝人啊！IU續約背後的秘密：要求公司轉正工作人員 泫雅親口預告明年回歸！ E'Dawn會否也一起呢？ YG 師兄弟聯手幫助漸凍人～BIGBANG 勝利、WINNER 姜昇潤為勝一希望基金會慷慨捐款！ 《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均誰比較性感? 舞台問候場今天中午搶票! 【有片】TWICE定延心疼成員大哭：殺人行程太累了！SANA留言：第二天眼腫都怪你 「2018 MAMA」宣美、請夏主動提議和BTS防彈少年團V換位置！

以後從香港去濟州，就可以搭乘韓國濟州航空的飛機啦！ 莫名感覺很正宗XD

韓國知名廉航濟州航空 JEJUair近日推出了香港直飛濟州的固定航線，已經於 2018 年 12 月 14 日正式啟航，每週四班，香港逢一二四六出發、一三五日濟州回程，密集的排班很方便安排出行呢！

爲表慶賀，濟州航空香港站於 15 日晚迎來了濟州固定航班首航抵港，並於登機閘口為香港出發之首航航班進行簡單而隆重的啟航儀式：



濟州航空香港站站長金恩美小姐表示：「自 2010 年起，濟州航空踏入香港領空已達 8 個年頭，隨著香港仁川（首爾）航線的持續成功，我們於今年決定新增香港濟州直航固定航線，以迎合港人遊韓的需求及發展趨勢。 」

濟州島素有韓國夏威夷之稱，因為風光秀麗、氣候溫暖、且擁有獨特的風土人情，一直是當地人的首選度假勝地。 濟州島位於韓國最南端，四面環海，是典型的火山島，地質景觀豐富，既有龐大柱狀玄武岩群、又有韓國第一高峰漢拏山，還可親探火山口城山日出峰，欣賞火山爆發後遺留的壯麗景觀。



濟州島是韓國最大的島嶼，亦是世界新七大自然奇觀之一。 四季景致分明，春天有油菜花、夏日有島嶼和海岸，秋涼有紫芒、冬季有漢拿山雪景。



除了美景，美食當然也不能少！ 濟州島不僅盛產海鮮，當地獨有的濟州黑豬肉也不能錯過。 濟州海產品種豐富、鮮味十足，當地保留原生態及淳樸生活氣息，並將此特點加入料理當中，保留食材的原汁原味。 而只有在濟州島才可以吃到的正宗韓式烤黑豬肉，在當地進行自然放養，飼料是濟州特產柑橘等農作物，肉質細嫩有彈性，是遊人必嚐的濟州道地美食之一！



為歡賀濟州固定航線首航出發，濟州航空推出促銷優惠活動，由2018年12月14日至12月25日期間，香港濟州航線最低票價單程HK$260起，官網登記會員更可免費領取HK$100購票優惠。更多資訊大家可到濟州航空瀏覽～



（圖源：KSD韓星網，GD IG，濟州航空，網路）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究