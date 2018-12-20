【旅游资讯】济州航空直飞香港启航喽！最低票价单程HK$260起

以后从香港去济州，就可以搭乘韩国济州航空的飞机啦！ 莫名感觉很正宗XD
韩国知名廉航济州航空 JEJUair近日推出了香港直飞济州的固定航线，已经於 2018 年 12 月 14 日正式启航，每周四班，香港逢一二四六出发、一三五日济州回程，密集的排班很方便安排出行呢！
爲表庆贺，济州航空香港站於 15 日晚迎来了济州固定航班首航抵港，并於登机闸口为香港出发之首航航班进行简单而隆重的启航仪式：
济州航空香港站站长金恩美小姐表示：「自 2010 年起，济州航空踏入香港领空已达 8 个年头，随著香港仁川（首尔）航线的持续成功，我们於今年决定新增香港济州直航固定航线，以迎合港人游韩的需求及发展趋势。 」
济州岛素有韩国夏威夷之称，因为风光秀丽、气候温暖、且拥有独特的风土人情，一直是当地人的首选度假胜地。 济州岛位於韩国最南端，四面环海，是典型的火山岛，地质景观丰富，既有庞大柱状玄武岩群、又有韩国第一高峰汉拏山，还可亲探火山口城山日出峰，欣赏火山爆发后遗留的壮丽景观。
济州岛是韩国最大的岛屿，亦是世界新七大自然奇观之一。 四季景致分明，春天有油菜花、夏日有岛屿和海岸，秋凉有紫芒、冬季有汉拿山雪景。
除了美景，美食当然也不能少！ 济州岛不仅盛产海鲜，当地独有的济州黑猪肉也不能错过。 济州海产品种丰富、鲜味十足，当地保留原生态及淳朴生活气息，并将此特点加入料理当中，保留食材的原汁原味。 而只有在济州岛才可以吃到的正宗韩式烤黑猪肉，在当地进行自然放养，饲料是济州特产柑橘等农作物，肉质细嫩有弹性，是游人必尝的济州道地美食之一！
为欢贺济州固定航线首航出发，济州航空推出促销优惠活动，由2018年12月14日至12月25日期间，香港济州航线最低票价单程HK$260起，官网登记会员更可免费领取HK$100购票优惠。更多资讯大家可到济州航空浏览～
（图源：KSD韩星网，GD IG，济州航空，网路）
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