黃致列升級為創作型歌手帶領師弟來台演出 往台下狂丟「原味毛巾」引發粉絲暴動!

活躍於許多歌唱節目的韓國歌手黃致列，不只歌唱實力堅強，時隔6年再度發表韓語正規專輯《All Of Me》，包辦整張專輯作詞和其中兩首歌的作曲，正式晉升為創作實力派歌手。他在5月10日、11日接連兩天於台北Legacy Max 信義劇場舉辦《2025 黃致列 Hwang Chi Yeul CONCERT in TAIPEI》演唱會，更細心安排兩場演出不同的歌單，希望與粉絲們度過特別的母親節。

黃致列以一身黑色制服造型西裝登場，接連帶來許多新專輯歌曲，雖然是演唱會，但黃致列更希望能與粉絲們互動，於是他在歌曲空檔時常Cue粉絲到台前，一下子遞水給粉絲喝，一下子與粉絲們玩起自拍，讓粉絲們尖叫聲不斷。中文程度非常好的黃致列，在歌曲空檔也都盡量使用中文跟大家聊天，還說自己來到台北似乎變胖了，還推薦特地飛來看演唱會的外國粉絲們記得要到台灣夜市逛逛，接著他更把自己擦過汗的毛巾送給台下粉絲們，讓尖叫聲幾乎掀翻屋頂，雖然知道大家搶著收藏他的原味毛巾，他也不忘叮嚀粉絲「要洗過才能用喔！」接著又連續丟了三條下台。



黃致列也一如往常為大家帶來中文歌曲，今日為大家準備了「小幸運」「老鼠愛大米」「斑馬斑馬」「我們不一樣」等等歌曲，發音標準已不足為奇，接下來黃致列更介紹特別來賓，也就是同公司的師弟歌手金昌淵，金昌淵唱起中文歌曲也不含糊，歌唱技巧更是不輸黃致列，是值得關注的新星。下半場黃致列更是帶來許多快歌，又開始汗如雨下，寵粉的他還擔心後排粉絲沒有機會拿到他丟的毛巾，更是親自走下台來丟送給後排區域的粉絲們，可說是非常寵粉。



黃致列曾在韓國節目《不朽的名曲2 》中獻唱韓國資深創作歌手金章勳的歌曲「Honey」，而他也將這首歌原汁原味搬來台北演唱會的舞台，向前輩致敬，沒想到正當全場為他的演出喝采時，他竟然自曝唱錯歌詞，還說「因為太專注，汗流到眼睛裡，結果唱錯歌詞」還不好意思不斷跟大家道歉，堅持一定要修正，於是又從「Honey」副歌再重唱一次，終於滿意。最後段落粉絲大喊著黃致列的名字，於是他便直接下台繞場發糖果給粉絲們，讓全場再度充滿了尖叫聲。



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