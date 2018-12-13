《阿爾罕布拉宮的回憶》劇組希望能在本月殺青，因為還有大量的後製工作啊！
韓劇 2018年12月13日 星期四11:55 MiJimin
不得不說這部劇的各種後製、CG、畫面契合度，都非常精美，看得出來劇組相當用心…（給負責人掌聲鼓勵鼓勵！你明白劇中使用的後製技術嗎？）
tvN熱門週末劇《阿爾罕布拉宮的回憶》劇組計劃於本月份能順利殺青，目前僅播出四集，但拍攝工作其實已進入尾聲，此劇的拍攝手法與一般韓劇不同，更加著重在後期的特效製作，所以需要花費更多時間和精力，同時也是採半事前製作。
目前劇本已經進入第16集的寫作，沒有遇到其他狀況的話，預計是12月就能夠提前殺青。
而此劇是首次以擴增實境（AR）為主的韓劇，將虛擬元素與現實混合，而《Pokémon GO》APP遊戲就是利用這個技術，玩家開啟手機鏡頭，可以在現實生活的角落找到要抓的虛擬怪獸。
但其實一集一集看下來，劇中的技術與發展已經邁向混合實境（MR），甚至是更高程度的技術，將投入現實生活的虛擬產物，進行更高程度的融合，讓你分不清真假，創造了視覺與聽覺之外，讓其他感官更加真實。（但這一切也有可能是遊戲影響了人腦，產生幻覺，目前未知，必須要繼續看下去才能知道了）
▼玄彬與朴勳的對決，沒看過最新一集的會雷喔～：
劇組更提到了拍攝的戲份中，有一半以上都需要經過後製，會努力拍完剩下的戲份，接著就要專心投入特效製作了，為了打造出更加精美的遊戲畫面，會付出更多的時間與努力，讓觀眾能夠享受最棒的感官效果，成為此劇的一大看點。
大家是否也感受到這部劇的誠意了呢～？
（圖自：tvN drama／Eugene Molo）
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