《阿尔罕布拉宫的回忆》剧组希望能在本月杀青，因为还有大量的后制工作啊！
韩剧 2018年12月13日 星期四11:55 MiJimin
不得不说这部剧的各种后制、CG、画面契合度，都非常精美，看得出来剧组相当用心…（给负责人掌声鼓励鼓励！你明白剧中使用的后制技术吗？）
tvN热门周末剧《阿尔罕布拉宫的回忆》剧组计划於本月份能顺利杀青，目前仅播出四集，但拍摄工作其实已进入尾声，此剧的拍摄手法与一般韩剧不同，更加著重在后期的特效制作，所以需要花费更多时间和精力，同时也是采半事前制作。
目前剧本已经进入第16集的写作，没有遇到其他状况的话，预计是12月就能够提前杀青。
而此剧是首次以扩增实境（AR）为主的韩剧，将虚拟元素与现实混合，而《Pokémon GO》APP游戏就是利用这个技术，玩家开启手机镜头，可以在现实生活的角落找到要抓的虚拟怪兽。
但其实一集一集看下来，剧中的技术与发展已经迈向混合实境（MR），甚至是更高程度的技术，将投入现实生活的虚拟产物，进行更高程度的融合，让你分不清真假，创造了视觉与听觉之外，让其他感官更加真实。（但这一切也有可能是游戏影响了人脑，产生幻觉，目前未知，必须要继续看下去才能知道了）
▼玄彬与朴勋的对决，没看过最新一集的会雷喔～：
剧组更提到了拍摄的戏份中，有一半以上都需要经过后制，会努力拍完剩下的戏份，接著就要专心投入特效制作了，为了打造出更加精美的游戏画面，会付出更多的时间与努力，让观众能够享受最棒的感官效果，成为此剧的一大看点。
大家是否也感受到这部剧的诚意了呢～？
（图自：tvN drama／Eugene Molo）
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