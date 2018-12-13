《2018 MAMA FANS’ CHOICE in JAPAN》华莎上演史诗级热辣SOLO演出！然而韩国民众似乎欣赏不来？
KPOP 2018年12月13日 星期四11:00 Rui
MAMAMOO从出道开始就主打性感风格，在一众走清纯路线的女团中杀出一条血路，每次的舞台演出都是撩人不偿命。 2018年的MAMA颁奖礼上，成员华莎依旧坚持性感风，尺度之大超过往年，也引发了一大波争议。
演出时，MAMAMOO的成员们都以红衣亮相，热辣演绎写了《Egotistic》，其他成员虽然也穿了热裤、开衩长裙等，只是小露性感。 而华莎从亮相开始就吸引了所有人目光，红色紧身漆皮连体装，勾勒出她凹凸有致的好身材。
接下来的SOLO舞台上，华莎的Style毫无遮挡地展现在了观众面前，上半身的深V让胸部若隐若现，泳衣式的下衣更是让她露出了大半个臀部。 不同於其他女团娇瘦的身形，华莎的身材更似西方人，沙漏型曲线、结实的大腿，丰胸细腰肥臀肉感十足，因此舞动起来也更有「律动感」。 而华莎跳起舞来表情到位，霸气气场全开，让粉丝们也看得惊喜不已。
然而有不少韩国网民无法接受这一性感火辣的表演，批评华莎造型太过情色。 也许是因为东洋思想中的保守想法，韩国不少民众一时无法接受在大庭广众之下的暴露，哪怕只是一种表演形式。
不过也有支持华莎的网民，称：「这是只有华莎才能Hold住的服装」、「完全适合华莎表演的衣服」。
「图：2018MAMA、YouTube」
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留言/评论
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還好吧！不覺得色情反而覺得華莎氣場好強,好自信,好美！
2小时前
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欣賞不來？啊昨晚到現在都掛在熱搜、Naver TV依舊在首位上，看來是愛嫌又愛看啊：）
2小时前
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難道只有男團可以露身材，女團不能稍微性感嗎？ 是封閉思想的國民嗎？
2小时前
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韓國網友是太保守嗎？!
她們也是成年人跳這種舞也沒有很OVER啊！
西方人更OVER好嗎！
怎麼韓國人觀念那麼的不開放? 如果她們去國外發展我覺得會更紅!
2小时前