《2018 MAMA FANS’ CHOICE in JAPAN》BTS防彈少年團奪4獎，全球年度最佳ICON實至名歸！

2018MAMA第二場頒獎禮在日本隆重舉行，防彈少年團、MAMAMOO、TWICE、MONSTR X、NU'EST W、Stray Kids、IZ*ONE、Wanna One等韓國國內頂尖愛豆團齊出動，而防彈少年團連斬4座獎盃， 成為當天最大的贏家。
.頒獎禮的主持人由人氣小生朴寶劍擔任， 魯敏宇、梁世宗、張赫、庭沼珉、李多熙、崔江熙、尹賢敏、河錫辰、丁一宇等作為頒獎嘉賓亮相，為觀眾帶去了別樣的看點。
防彈少年團在ARMY的歡呼聲中勇奪Worldwide Fan‘s Choice Top10（全球粉絲最喜歡的組合/歌手TOP10）、Favorite Music Video（粉絲最喜愛MV獎）、Favorite Dance Artist（粉絲最喜愛男舞者）和Worldwide Icon Of The Year（全球年度最佳偶像獎）。 發表獲獎感言時，成員們表示：「完全沒想到我們會捧回這些獎項，這是我們的榮幸。 幾年之前我們還是一個小公司的歌手，但因為遇到好機會和ARMY的各位相識，才造就了現在拿獎的我們，真心感謝各位。 這個獎盃是在BTS的努力和ARMY各位的支援和喜愛下拿到的，我們會一直愛你們，謝謝。 」接著隊長RM還說道：「就像’全球‘這個詞彙一樣，我想把獎盃送給在世界各地督促BTS前進的ARMY們。 」
以下為獲獎名單：
◆Worldwide Fan‘s Choice Top10= MAMAMOO、TWICE、Wanna One、防彈少年團、SEVENTEEN、BLACKPINK、NU'EST W、MONSTA X、GOT7 、NCT127
◆Favorite Musi Video= 防彈少年團《IDOL》
◆Favorite Vocal Artist=MAMAMOO
◆Favorite Dance Artist（男歌手類） =防彈少年團
◆Favorite Dance Artist（女歌手類）=TWICE
◆Favorite Dance Artist（日本）=超特急
◆KISS ME Style In Music=MONSTA X
◆Worldwide Icon Of The Year= 防彈少年團
「圖：2018MAMA截圖」
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