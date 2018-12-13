《2018 MAMA FANS’ CHOICE in JAPAN》BTS防弹少年团夺4奖，全球年度最佳ICON实至名归！

2018MAMA第二场颁奖礼在日本隆重举行，防弹少年团、MAMAMOO、TWICE、MONSTR X、NU'EST W、Stray Kids、IZ*ONE、Wanna One等韩国国内顶尖爱豆团齐出动，而防弹少年团连斩4座奖杯， 成为当天最大的赢家。
.颁奖礼的主持人由人气小生朴宝剑担任， 鲁敏宇、梁世宗、张赫、庭沼珉、李多熙、崔江熙、尹贤敏、河锡辰、丁一宇等作为颁奖嘉宾亮相，为观众带去了别样的看点。
防弹少年团在ARMY的欢呼声中勇夺Worldwide Fan‘s Choice Top10（全球粉丝最喜欢的组合/歌手TOP10）、Favorite Music Video（粉丝最喜爱MV奖）、Favorite Dance Artist（粉丝最喜爱男舞者）和Worldwide Icon Of The Year（全球年度最佳偶像奖）。 发表获奖感言时，成员们表示：「完全没想到我们会捧回这些奖项，这是我们的荣幸。 几年之前我们还是一个小公司的歌手，但因为遇到好机会和ARMY的各位相识，才造就了现在拿奖的我们，真心感谢各位。 这个奖杯是在BTS的努力和ARMY各位的支援和喜爱下拿到的，我们会一直爱你们，谢谢。 」接著队长RM还说道：「就像’全球‘这个词汇一样，我想把奖杯送给在世界各地督促BTS前进的ARMY们。 」
以下为获奖名单：
◆Worldwide Fan‘s Choice Top10= MAMAMOO、TWICE、Wanna One、防弹少年团、SEVENTEEN、BLACKPINK、NU'EST W、MONSTA X、GOT7 、NCT127
◆Favorite Musi Video= 防弹少年团《IDOL》
◆Favorite Vocal Artist=MAMAMOO
◆Favorite Dance Artist（男歌手类） =防弹少年团
◆Favorite Dance Artist（女歌手类）=TWICE
◆Favorite Dance Artist（日本）=超特急
◆KISS ME Style In Music=MONSTA X
◆Worldwide Icon Of The Year= 防弹少年团
「图：2018MAMA截图」
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