韓網紅美妝博主直播中遭死亡威脅！PO卸妝錄像告誡女孩：不要作踐自己

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最近一位體態豐腴的網紅美妝博主推出卸妝影片，以素顏示人，用親身經歷告訴廣大女孩學會直面自己，不要在意所謂的社會審美。

名為裴麗娜的這位博主是專門為胖女孩們提供彩妝和服裝搭配建議的網紅，受到了不少肉肉女孩的喜愛。 而就在今年，韓國興起了「脫掉塑身衣」運動，21歲的裴麗娜是贊助者之一，她想借自身經歷告訴受到社會上「錯誤的美麗誤導」的女孩們，我們沒有必要被所謂的「社會審美觀」壓迫。

裴麗娜PO出了一段影片，以「我並不漂亮」切入畫面。 裴麗娜素顏出鏡，戴著一副眼鏡。 素顏的她膚色不均勻，臉上還有些小雀斑。 接著她拿掉眼鏡開始戴美瞳、化妝，用美妝產品「武裝」自己，此時的畫面上出現了「皮膚看起來很髒」、「粉底很快就會用完吧」、「素顏恐怖襲擊」、「豬也會化妝」等惡意留言。



一番裝扮之後，裴麗娜完成了霸氣的歐美系彩妝，卻依舊擋不住網民的攻擊：「太濃了」、「哪來的自信，不要出門」等。 而她的表情也從剛畫完妝後的明朗變得越來越低落，接著裴麗娜就開始卸妝，直到回歸素顏，同時打出了字幕：「我不漂亮，不過不要緊，不要因為別人的視線而作踐自己，你本身就是一個特別的存在，誰也不能傷害你，我不為別人而活， 尋找完整的自己。 」



拍攝化妝直播時裴麗娜也常遇到網友的人身攻擊和謾罵，有人還威脅會找到她家，並殺死她，嚇得她一度不敢出門。其實，裴麗娜之所以變胖是因為幼年時因接受了腫瘤切除手術，更因為豐腴的體態不被旁人所接受而患上了抑鬱症。 裴麗娜曾在採訪中說過：「同桌多次叫我去自殺」，從小到大因為胖帶來的屈辱不計其數。 不過，現在的裴麗娜終於有了勇氣直視自己，甚至還說：「卸了妝終於活得像個人了。 」這支影片的點擊率已經超過590萬次。



「圖：YouTube」

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