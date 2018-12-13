韩网红美妆博主直播中遭死亡威胁！PO卸妆录像告诫女孩：不要作践自己

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最近一位体态丰腴的网红美妆博主推出卸妆影片，以素颜示人，用亲身经历告诉广大女孩学会直面自己，不要在意所谓的社会审美。

名为裴丽娜的这位博主是专门为胖女孩们提供彩妆和服装搭配建议的网红，受到了不少肉肉女孩的喜爱。 而就在今年，韩国兴起了「脱掉塑身衣」运动，21岁的裴丽娜是赞助者之一，她想借自身经历告诉受到社会上「错误的美丽误导」的女孩们，我们没有必要被所谓的「社会审美观」压迫。

裴丽娜PO出了一段影片，以「我并不漂亮」切入画面。 裴丽娜素颜出镜，戴著一副眼镜。 素颜的她肤色不均匀，脸上还有些小雀斑。 接著她拿掉眼镜开始戴美瞳、化妆，用美妆产品「武装」自己，此时的画面上出现了「皮肤看起来很脏」、「粉底很快就会用完吧」、「素颜恐怖袭击」、「猪也会化妆」等恶意留言。



一番装扮之后，裴丽娜完成了霸气的欧美系彩妆，却依旧挡不住网民的攻击：「太浓了」、「哪来的自信，不要出门」等。 而她的表情也从刚画完妆后的明朗变得越来越低落，接著裴丽娜就开始卸妆，直到回归素颜，同时打出了字幕：「我不漂亮，不过不要紧，不要因为别人的视线而作践自己，你本身就是一个特别的存在，谁也不能伤害你，我不为别人而活， 寻找完整的自己。 」



拍摄化妆直播时裴丽娜也常遇到网友的人身攻击和谩骂，有人还威胁会找到她家，并杀死她，吓得她一度不敢出门。其实，裴丽娜之所以变胖是因为幼年时因接受了肿瘤切除手术，更因为丰腴的体态不被旁人所接受而患上了抑郁症。 裴丽娜曾在采访中说过：「同桌多次叫我去自杀」，从小到大因为胖带来的屈辱不计其数。 不过，现在的裴丽娜终於有了勇气直视自己，甚至还说：「卸了妆终於活得像个人了。 」这支影片的点击率已经超过590万次。



「图：YouTube」

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