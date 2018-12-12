2018 MAMA韓國場的舉辦有意義嗎？華而不實引韓網民吐槽：別裝全球化，有本事去請Beyoncé！

2018 MAMA韓國場的舉辦有意義嗎？華而不實引韓網民吐槽：別裝全球化，有本事去請Beyoncé！

KPOP   2018年12月12日   星期三08:22   Rui   10

一年一度的音樂人盛典MAMA(Mnet Asian Music Awards），無論是歌手還是粉絲都異常激動，因為這是一場視聽盛宴。 今年的MAMA排場也夠大，要在韓國、日本和香港三地舉辦，而作為發源地的韓國則是首場，但這個首場似乎並沒有開好頭。

12月10日，MAMA PREMIERE in KOREA在首爾東大門DDP舉行，從名稱上看就特別強調了「PREMIERE」（首映、初次公演），仿佛是要告訴觀眾這只是在日本和香港舉辦的頒獎禮主場的「熱場」而已。 然而首爾的這場「熱場」不僅沒能成功吊起觀眾們對於接下來的兩場頒獎禮的胃口，反而落得一片罵聲。 雖然邀請了國內外的人氣新人，但並未讓我們看到符合「音樂盛典」這一主題的精彩演出，只剩下靠著華麗影像和燈光打造的空虛，這怎能收看過各大頒獎禮的觀眾們滿意？

頒獎禮上的介紹、走位也存在著問題。 對於獲獎的國外新人歌手，組委會並未有任何詳細介紹，甚至當他們上臺時都不知道該往哪裡走，還有歌手下臺時直接摔倒。 當國外歌手誠心誠意地用生疏的韓語發表獲獎感言時，台下也聽不到該有的掌聲與鼓舞，整個氛圍十分冷清。

當然，幸好還有Wanna One撐臺，不僅有了歡呼聲，就連應援聲也接連不斷。 組委會通過影像詳細介紹了Wanna One從組成、出道以及現在的所有過程，為他們獻上了充足的時間。 防彈少年團雖未現身，但也通過VCR和觀眾們見面，方時赫、MU:E等幕後推手們也因為BTS獲獎。

整場頒獎禮最完整的環節也只剩下最佳男女新人獎和Best Of Next（最佳新生代），分別由Straykids 、IZONE和(G)I-DLE捧回，新人團隊們有充裕的時間發表獲獎感言，(G) I-DLE與Straykids用多國語言向粉絲們致謝，IZONE則用眼淚裝點了她們出道後的首個頒獎禮獎杯。

對於MAMA要在韓國舉辦的意義，我們不得不畫上一個問號。 舉辦的主旨說是為了強調、力捧新人，但最終看來只是個華而不實的幻影。 那些在背後付出無限努力，但沒有獲獎的新人們也只是留下了短短的一個鏡頭罷了。 MAMA，這個起源於韓國，本該最傾注心力來打造的本土頒獎禮卻落得個「熱場」的下場。

已經舉辦了10年的MAMA，這樣的敷衍也難怪讓韓國民眾傷心。

「圖：2018MAMA、 NATE」

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留言/評論
  • Jacky Chan
    MAMA本來就是為了賺錢而已，獎一直也是分豬肉，只不過，現在還開三場吃相更噁心了
    2小時前
  • 양의정
    就跟去年辦一場越南的一樣 我覺得韓國場的名單真的很少 而且既然少了也不讓表演者唱完整的歌曲 什麼都剪 都快不知道有哪一組是完整的 倒不如把韓國場的都並到日本場的還比較好
    2小時前
  • 巫駿豪
    這麼多韓團與經紀公司，光靠韓國本土市場根本賺不了多少錢，韓國網民只想看偶像而搞不清楚狀況嗎？韓流能發展到今天不也是追求全球化的影響，覺得不好可以來看看台灣的頒獎典禮，那才叫搞笑好嘛
    1小時前
  • DiDi Cheng
    吳子慧
    2小時前
  • Jia Jing C
    慧华 Angel Cheng
    51分前
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