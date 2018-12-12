2018 MAMA韩国场的举办有意义吗？华而不实引韩网民吐槽：别装全球化，有本事去请Beyoncé！

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一年一度的音乐人盛典MAMA(Mnet Asian Music Awards），无论是歌手还是粉丝都异常激动，因为这是一场视听盛宴。 今年的MAMA排场也够大，要在韩国、日本和香港三地举办，而作为发源地的韩国则是首场，但这个首场似乎并没有开好头。

12月10日，MAMA PREMIERE in KOREA在首尔东大门DDP举行，从名称上看就特别强调了「PREMIERE」（首映、初次公演），仿佛是要告诉观众这只是在日本和香港举办的颁奖礼主场的「热场」而已。 然而首尔的这场「热场」不仅没能成功吊起观众们对於接下来的两场颁奖礼的胃口，反而落得一片骂声。 虽然邀请了国内外的人气新人，但并未让我们看到符合「音乐盛典」这一主题的精彩演出，只剩下靠著华丽影像和灯光打造的空虚，这怎能收看过各大颁奖礼的观众们满意？



颁奖礼上的介绍、走位也存在著问题。 对於获奖的国外新人歌手，组委会并未有任何详细介绍，甚至当他们上台时都不知道该往哪里走，还有歌手下台时直接摔倒。 当国外歌手诚心诚意地用生疏的韩语发表获奖感言时，台下也听不到该有的掌声与鼓舞，整个氛围十分冷清。

当然，幸好还有Wanna One撑台，不仅有了欢呼声，就连应援声也接连不断。 组委会通过影像详细介绍了Wanna One从组成、出道以及现在的所有过程，为他们献上了充足的时间。 防弹少年团虽未现身，但也通过VCR和观众们见面，方时赫、MU:E等幕后推手们也因为BTS获奖。



整场颁奖礼最完整的环节也只剩下最佳男女新人奖和Best Of Next（最佳新生代），分别由Straykids 、IZONE和(G)I-DLE捧回，新人团队们有充裕的时间发表获奖感言，(G) I-DLE与Straykids用多国语言向粉丝们致谢，IZONE则用眼泪装点了她们出道后的首个颁奖礼奖杯。

对於MAMA要在韩国举办的意义，我们不得不画上一个问号。 举办的主旨说是为了强调、力捧新人，但最终看来只是个华而不实的幻影。 那些在背后付出无限努力，但没有获奖的新人们也只是留下了短短的一个镜头罢了。 MAMA，这个起源於韩国，本该最倾注心力来打造的本土颁奖礼却落得个「热场」的下场。

已经举办了10年的MAMA，这样的敷衍也难怪让韩国民众伤心。



「图：2018MAMA、 NATE」

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