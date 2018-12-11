【女團品牌評價】TWICE 蟬聯冠軍 少女時代無活動仍名列第四！
明星 2018年12月11日 星期二08:16 施乃琪
這個月的女團品牌評價和上個月完全相同，不過特別引人注目的無疑是沒有團體活動依然打進前五的少女時代！
韓國企業評價研究所於 2018 年 11 月 6 日起至 2018 年 12 月 7 日間，針對韓國人民喜愛的女子團體搜集了 130,870,702 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等項目進行分析，在 7 日公布了 12 月份的女團品牌評價結果。
上個月的冠軍得主 TWICE 在本月成功衛冕，延續上個月推出的迷你六輯〈Yes or Yes〉，她們很快地又要帶著第三張特別專輯〈The Year of “Yes”〉回歸，密集曝光、一如既往的努力活動讓她們人氣始終火熱。
攤開與 TWICE 有關的連結，當中最常出現的三個字眼就是「漂亮」、「襲捲」和「挑戰」，最相關的關鍵字則是首部紀錄電影 “TWICELAND”、”Yes or Yes” 和「子瑜」。
上個月的二、三名得主在本月正好交換名次，由 BLACKPINK 領先新團 IZ*ONE 奪得亞軍。甫結束首場國內演唱會的 BLACKPINK 在結束年末各大頒獎典禮的行程後，就要準備繼續前進海外開唱；而 IZ*ONE 最近雖然因日本成員可能參加原團活動而掀起風波，在韓國、日本依然享有高話題性與人氣。
除了上述三組團體外，這個月打入前十名的女團還有少女時代、Red Velvet、MAMAMOO、LOVELYZ、EXID、MOMOLAND 和宇宙少女。
（照片與影片來源：JYP Entertainment、YG Entertainment、Off the Record）
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