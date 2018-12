Henry 的一大遺憾?「應該把『1 點都沒有』這句話拿去登記著作權的」 姜鎬童又有美談了!EXID Hani不是受害者,故事裡洋蔥滿滿惹哭全場啊~! 禹棹奐將於明年1月19日首次來港舉行FM跟大家見面呢! (G)I-DLE票數大幅領先,女子新人獎卻頒給了IZ*ONE?2018 MAMA是這樣回應的! 《先熱情地打掃吧》尹鈞相終於跨出艱難的那一步!準備向金裕貞進攻啦~ 《Swing Kids》都敬秀不用替身親跳踢踏舞 「苦練了五個多月」 成勛《我獨自生活》奇異果「連皮吞」驚呆眾人! 嘉賓:「嘴巴不痛嗎? 」 Block B 泰欥不只有演唱會 還準備發行新單曲! YG公開WINNER「COMING SOON」海報,12月將發行新單曲!昨日也參與了《Idol Room》的錄製! 你們有發現嗎?在《阿爾罕布拉宮的回憶》中飾演玄彬對手的他 居然是《太陽的後裔》裡的「史努比」! 泫雅❤E'Dawn IG暴風更新畫報花絮放閃!網友:曉鐘的頭快離開馬姐的胸~XD 《阿爾罕布拉宮的回憶》朴信惠一夕爆富成為「百億少女」…玄彬用「生命」在玩遊戲!令人毛骨悚然的BUG該如何解決? 朴寶劍&P.O在《男朋友》中飾演兄弟,但實際上...他們是1993年的「同齡親辜」呀! 超實用!《Running Man》李詩英傳授簡單防身術,輕鬆絆倒金鍾國!!! SISTAR久違合體為孝琳慶生! 戴皇冠+BOBO,畫面超溫馨~ 《超人回來了》萌寶Bentley模仿GD髮型:神似度100%~XD 神話申彗星的義氣!與現東家完成第三度續約 宋旻浩奪冠現場玩Free Style Rap,BLACKPINK JENNIE看到後捂臉吃驚:歐巴竟有這一面? 《分秒幣爭》劉亞仁:尹政學這角色讓我花最多時間練習 <2018 MAMA PREMIERE in KOREA>Wanna One獲Best Trend獎:我們和Wannable同行一輩子! [EP3有片]李敏鎬8 Letters吃吃吃不停 男神獨特的吃飯方式是? 韓國啤酒也有完售的可能嗎?這啤酒品牌推出聖誕節限定版! SHINee隊長溫流入伍現場:成員們都來啦!大家一定都要健健康康的~ 大可愛和小可愛的相遇!EXO燦烈&KAI出演《超人回來了》 與娜恩&建厚會面 韓國大麻法修正:2019年開始醫療用大麻合法化! 《男朋友》朴寶劍的「Ending Magic」!哪一個名場面最令你印象深刻呢? 超獨特音色、唱腔一聽就記住!Jinsil 睽違九年發表新單曲 【女團品牌評價】TWICE 蟬聯冠軍 少女時代無活動仍名列第四! BIGHIT官方聲明:防彈少年團遇輕微追尾車禍,無成員受傷,向後行程無變化 Wanna One隊長尹智聖有望明年義警入伍!

這個月的女團品牌評價和上個月完全相同,不過特別引人注目的無疑是沒有團體活動依然打進前五的少女時代!

韓國企業評價研究所於 2018 年 11 月 6 日起至 2018 年 12 月 7 日間,針對韓國人民喜愛的女子團體搜集了 130,870,702 件數據,並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等項目進行分析,在 7 日公布了 12 月份的女團品牌評價結果。

上個月的冠軍得主 TWICE 在本月成功衛冕,延續上個月推出的迷你六輯〈Yes or Yes〉,她們很快地又要帶著第三張特別專輯〈The Year of “Yes”〉回歸,密集曝光、一如既往的努力活動讓她們人氣始終火熱。



攤開與 TWICE 有關的連結,當中最常出現的三個字眼就是「漂亮」、「襲捲」和「挑戰」,最相關的關鍵字則是首部紀錄電影 “TWICELAND”、”Yes or Yes” 和「子瑜」。

上個月的二、三名得主在本月正好交換名次,由 BLACKPINK 領先新團 IZ*ONE 奪得亞軍。甫結束首場國內演唱會的 BLACKPINK 在結束年末各大頒獎典禮的行程後,就要準備繼續前進海外開唱;而 IZ*ONE 最近雖然因日本成員可能參加原團活動而掀起風波,在韓國、日本依然享有高話題性與人氣。

除了上述三組團體外,這個月打入前十名的女團還有少女時代、Red Velvet、MAMAMOO、LOVELYZ、EXID、MOMOLAND 和宇宙少女。



(照片與影片來源:JYP Entertainment、YG Entertainment、Off the Record)

