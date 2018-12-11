【女团品牌评价】TWICE 蝉联冠军 少女时代无活动仍名列第四！
明星 2018年12月11日 星期二08:16 施乃琪
这个月的女团品牌评价和上个月完全相同，不过特别引人注目的无疑是没有团体活动依然打进前五的少女时代！
韩国企业评价研究所於 2018 年 11 月 6 日起至 2018 年 12 月 7 日间，针对韩国人民喜爱的女子团体搜集了 130,870,702 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等项目进行分析，在 7 日公布了 12 月份的女团品牌评价结果。
上个月的冠军得主 TWICE 在本月成功卫冕，延续上个月推出的迷你六辑〈Yes or Yes〉，她们很快地又要带著第三张特别专辑〈The Year of “Yes”〉回归，密集曝光、一如既往的努力活动让她们人气始终火热。
摊开与 TWICE 有关的连结，当中最常出现的三个字眼就是「漂亮」、「袭卷」和「挑战」，最相关的关键字则是首部纪录电影 “TWICELAND”、”Yes or Yes” 和「子瑜」。
上个月的二、三名得主在本月正好交换名次，由 BLACKPINK 领先新团 IZ*ONE 夺得亚军。甫结束首场国内演唱会的 BLACKPINK 在结束年末各大颁奖典礼的行程后，就要准备继续前进海外开唱；而 IZ*ONE 最近虽然因日本成员可能参加原团活动而掀起风波，在韩国、日本依然享有高话题性与人气。
除了上述三组团体外，这个月打入前十名的女团还有少女时代、Red Velvet、MAMAMOO、LOVELYZ、EXID、MOMOLAND 和宇宙少女。
（照片与影片来源：JYP Entertainment、YG Entertainment、Off the Record）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻