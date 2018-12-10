【男團品牌評價】BTS防彈少年團穩坐寶座長達 8 個月　Wanna One、EXO 名次持平

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來到 2018 年最後一個月，各家男團格外密集地投入活動，也讓最新出爐的品牌評價指數開出新高！

韓國企業評價研究所於 2018 年 11 月 7 日起至 2018 年 12 月 8 日間，針對韓國人民喜愛的男子團體搜集了 109,273,546 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等項目進行分析，在 8 日公布了 12 月份的男團品牌評價結果。

防彈少年團自今年 5 月重返冠軍寶座後就一路衛冕至今，這個月的品牌平價指數不僅是上個月的將近 2.5 倍，相較於第二名也是 2.2 倍之多，無論在進步幅度或成績方面都遙遙領先。

特別的是，分析有關防彈少年團的連結後，最常出現的字眼有「開心」、「興奮」和「溫暖」，而關聯性最高的關鍵字則是「專輯」、”Army” 和「彭博」。



而第二名則由活動期只剩不到一個月的 Wanna One 再度拿下，指數相較於上個月也呈現 1.65 倍之多。正好今天也是成員姜丹尼爾的生日，Wannable 別忘了為他送上祝福囉！

本月第三名依然是人氣始終穩定的 EXO，正好這週他們就要帶著正規五輯改版專輯〈LOVE SHOT〉火速回歸，下個月的指數表現也很值得關注。



除了上述三組團體外，這個月打入前十名的男團還有 NU’EST W、BTOB、SEVENTEEN、THE BOYZ、SHINee、NCT 和 WINNER。



（照片來源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、SM Entertainment）

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