【男团品牌评价】BTS防弹少年团稳坐宝座长达 8 个月　Wanna One、EXO 名次持平

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来到 2018 年最后一个月，各家男团格外密集地投入活动，也让最新出炉的品牌评价指数开出新高！

韩国企业评价研究所於 2018 年 11 月 7 日起至 2018 年 12 月 8 日间，针对韩国人民喜爱的男子团体搜集了 109,273,546 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等项目进行分析，在 8 日公布了 12 月份的男团品牌评价结果。

防弹少年团自今年 5 月重返冠军宝座后就一路卫冕至今，这个月的品牌平价指数不仅是上个月的将近 2.5 倍，相较於第二名也是 2.2 倍之多，无论在进步幅度或成绩方面都遥遥领先。

特别的是，分析有关防弹少年团的连结后，最常出现的字眼有「开心」、「兴奋」和「温暖」，而关联性最高的关键字则是「专辑」、”Army” 和「彭博」。



而第二名则由活动期只剩不到一个月的 Wanna One 再度拿下，指数相较於上个月也呈现 1.65 倍之多。正好今天也是成员姜丹尼尔的生日，Wannable 别忘了为他送上祝福罗！

本月第三名依然是人气始终稳定的 EXO，正好这周他们就要带著正规五辑改版专辑〈LOVE SHOT〉火速回归，下个月的指数表现也很值得关注。



除了上述三组团体外，这个月打入前十名的男团还有 NU’EST W、BTOB、SEVENTEEN、THE BOYZ、SHINee、NCT 和 WINNER。



（照片来源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、SM Entertainment）

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