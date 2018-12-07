ASTRO 車銀優重返 MBC《Show! 音樂中心》 連兩週擔任特別主持人！ 防彈少年團、EXO、Red Velvet、TWICE 通吃雙部門獎項 《金唱片獎》入圍名單出爐！ JTBC新劇《耀眼》拍攝現場！主演金惠子、韓志旼、南柱赫、孫浩俊齊聚一堂 李國主cover Jennie《SOLO》影片，只花四天破百萬觀看人次！ 金香起&金旻奎主演tvN《美味：沉醉於美味》將於24日首播！陪伴觀眾們度過甜蜜平安夜 朴寶英主演tvN新劇《Abyss》，跟《OH我的鬼神君》柳導再次合作！ Sexy的忙內Line EXO KAI、世勳預告照公開 這個男人太完美！BTS防彈少年團田柾國一到頒獎季就變美談製造機呀～♥ 韓劇 死的讚美/死之詠讚사의찬미- 也許只有死亡，才是真正的歇息 自學成才！萬萬沒想到Red Velvet澀琪畫畫這麼好看～ 全新組合好亮眼！《金唱片》主持群：朴敏英&李昇基、姜素拉&成始璄 建大書本咖啡廳！文青不能錯過的——Index Respect！SHINee Key透露減重10kg不反彈的方法！ 宅配速度升級！CU推出當日到貨的光速宅配服務 【旅行通】冷冷冷～首爾發佈入冬首個寒冷警報：來玩要記得帶夠衣服！ 這次是真帳號啦！EXO SUHO開通IG 被「夾娃娃戲」套路了嗎？《男朋友》的貓頭鷹玩偶來搶錢了！ 恭喜宋旻浩！昨在 Mnet 拿到〈XX〉發行後首冠 OMG！燦烈媽媽經營的餐廳將結業～愛麗們要把握最後機會！ 2019年要迎入伍大潮！BTOB李昌燮2019年1月14日現役入伍

防彈少年團不僅人帥業務強，私下還是各種美談製造機，簡直就是完美人設一般的存在。 年末頒獎禮上防彈少年團在狂攬各大獎盃的同時，舞台下老么柾國暖心舉動又一次成為熱點話題。

Melon Music Awards頒獎典禮於12月1日舉行，坐在觀眾席上的粉絲們就目擊到了柾國這樣的場面。 柾國正坐在等待席上，周圍站立席的粉絲們看到他之後十分興奮，眾人為了能更接近歌手而紛紛擠到前方，場面一度很混亂。 柾國看到之後替粉絲們擔心，一邊表示「不要推」一邊做出往後退的手勢，還將水瓶給粉絲們。 他就這樣一直關注著粉絲席的狀況，直到事態平息。



柾國的細心並未到此結束，下臺時柾看到地上的照明燈掉落，他小心翼翼撿起並放回到原處，這一場面也被粉絲捕捉到，上傳至網路後再次引爆反響。



其實去年的MMA頒獎禮上柾國也曾做過同樣的事情，當時就贏得了不少粉絲的稱讚。



柾國的貼心並非只出現在頒獎禮上，10月舉辦的法國演唱會上，正在舞台上演出的他突然見到有位粉絲因昏厥正要被保安人員帶出場，他立刻拿了台上的水瓶， 還請周圍的人傳過去給該粉絲。



「圖：instiz」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞