这个男人太完美！BTS防弹少年团田柾国一到颁奖季就变美谈制造机呀～♥
明星 2018年12月7日 星期五11:20 Rui
防弹少年团不仅人帅业务强，私下还是各种美谈制造机，简直就是完美人设一般的存在。 年末颁奖礼上防弹少年团在狂揽各大奖杯的同时，舞台下老么柾国暖心举动又一次成为热点话题。
Melon Music Awards颁奖典礼於12月1日举行，坐在观众席上的粉丝们就目击到了柾国这样的场面。 柾国正坐在等待席上，周围站立席的粉丝们看到他之后十分兴奋，众人为了能更接近歌手而纷纷挤到前方，场面一度很混乱。 柾国看到之后替粉丝们担心，一边表示「不要推」一边做出往后退的手势，还将水瓶给粉丝们。 他就这样一直关注著粉丝席的状况，直到事态平息。
柾国的细心并未到此结束，下台时柾看到地上的照明灯掉落，他小心翼翼捡起并放回到原处，这一场面也被粉丝捕捉到，上传至网路后再次引爆反响。
其实去年的MMA颁奖礼上柾国也曾做过同样的事情，当时就赢得了不少粉丝的称赞。
柾国的贴心并非只出现在颁奖礼上，10月举办的法国演唱会上，正在舞台上演出的他突然见到有位粉丝因昏厥正要被保安人员带出场，他立刻拿了台上的水瓶， 还请周围的人传过去给该粉丝。
「图：instiz」
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