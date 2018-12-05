史上第一例！ 繼「BTS」之後，防彈少年團即將拿到官方粉絲名「ARMY」的商標權！

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這種愛豆、公司和粉絲之間相互成就的關係，真的超級美好啊~~❤

昨日有報導稱，防彈少年團所屬社BIG HIT已經取得了英文名稱「BTS」和官方粉絲名「ARMY」的商標權，正式作為國際品牌獲得相關許可權的專屬認可！ 隨後BIG HIT也表示：「確實在積極獲取與我們相關的商標權。 」



其實防彈少年團在2012年出道時就註冊了一個商標「Bangtan boyz」，不過隨著防彈在歐美地區知名度越來越高，反而是「BTS」成為粉絲和媒體中更常用的英文名，於是BIG HIT在去年7月申請了「 BTS」和「ARMY」的商標權。 根據韓國特許情報檢索系統（KIPRIS）顯示，「BTS」已經在今年7月至10月間正式完成商標注冊，「ARMY」的註冊也在進行中。

這還是有史以來第一次有偶像組合的所屬社連粉絲名都一起注冊商標，可見是真的非常重視粉絲、真心想要和大家一起一直走下去啊！



粉絲也紛紛稱讚所屬社此番舉措：



此外，BIG HIT還在去年7月公開了防彈少年團的全新BI（品牌識別）影片。 其中，防彈的BI寓意不安於現狀、推開門進行探索的青春，而阿米的BI則是表現了在門後迎接他們的粉絲視角，同時也為「BTS」賦予了全新的含義：Beyonce The Scene。



防彈少年團將在12月8日和9日來臺灣開唱，隨後在12日赴日本、14日赴香港參加2018年MAMA頒獎禮，25日出席在首爾高尺巨蛋舉辦的SBS電視台《2018歌謠大戰-THE WAVE》， 繼續忙碌的年末行程。2018年防彈也繼續大發吧！





（圖源：BTS Official FB＆KSD韓星網）

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