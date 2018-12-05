史上第一例！ 继「BTS」之后，防弹少年团即将拿到官方粉丝名「ARMY」的商标权！

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这种爱豆、公司和粉丝之间相互成就的关系，真的超级美好啊~~❤

昨日有报导称，防弹少年团所属社BIG HIT已经取得了英文名称「BTS」和官方粉丝名「ARMY」的商标权，正式作为国际品牌获得相关许可权的专属认可！ 随后BIG HIT也表示：「确实在积极获取与我们相关的商标权。 」



其实防弹少年团在2012年出道时就注册了一个商标「Bangtan boyz」，不过随著防弹在欧美地区知名度越来越高，反而是「BTS」成为粉丝和媒体中更常用的英文名，於是BIG HIT在去年7月申请了「 BTS」和「ARMY」的商标权。 根据韩国特许情报检索系统（KIPRIS）显示，「BTS」已经在今年7月至10月间正式完成商标注册，「ARMY」的注册也在进行中。

这还是有史以来第一次有偶像组合的所属社连粉丝名都一起注册商标，可见是真的非常重视粉丝、真心想要和大家一起一直走下去啊！



粉丝也纷纷称赞所属社此番举措：



此外，BIG HIT还在去年7月公开了防弹少年团的全新BI（品牌识别）影片。 其中，防弹的BI寓意不安於现状、推开门进行探索的青春，而阿米的BI则是表现了在门后迎接他们的粉丝视角，同时也为「BTS」赋予了全新的含义：Beyonce The Scene。



防弹少年团将在12月8日和9日来台湾开唱，随后在12日赴日本、14日赴香港参加2018年MAMA颁奖礼，25日出席在首尔高尺巨蛋举办的SBS电视台《2018歌谣大战-THE WAVE》， 继续忙碌的年末行程。2018年防弹也继续大发吧！





（图源：BTS Official FB＆KSD韩星网）

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