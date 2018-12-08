BTS防彈少年團「黃金忙內」柾國被MC暴風誇讚，反應超可愛！
明星 2018年12月8日 星期六08:20 Sani
柾國害羞的模樣真的一百年都看不夠耶，太可愛啦~~~❤
12月1日的MMA（Melon Music Awards）頒獎典禮上，在揭曉網路人氣獎得主之前由網路主播GAMST介紹候選嘉賓人，第一組候選人就是防彈少年團！
GAMST不無遺憾地說：「防彈少年團得過無數大獎，為什麼就唯獨沒有人氣獎呢？ 」作為足球實況主播，GAMST緊接著挑選「黃金忙內」柾國作為「攻擊手」：「長得太帥了！ 唱歌又棒！ 負責rap的成員缺席時還可以兼職rapper！ 到底有什麼是柾國做不到的？！ 」
而當時坐在台下的柾國聽到這裡早就已經害羞到不行啦！ 一開始聽到自己的名字時驚訝到瞬間睜大眼睛，像小兔一樣亮晶晶的超萌：
隨後在GAMST的「稱讚暴擊」下一會捂住臉、一會捂住發紅的耳朵，手足無措的樣子真的超級可愛！
現場阿米們的尖叫也震耳欲聾，當然防彈最後也順利得到這個獎項，真的是超級開心的一晚啊！
（圖源：Twitter@StepByStep0901，Youtube@모니모니）
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