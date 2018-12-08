BTS防弹少年团「黄金忙内」柾国被MC暴风夸赞，反应超可爱！
明星 2018年12月8日 星期六08:20 Sani
柾国害羞的模样真的一百年都看不够耶，太可爱啦~~~❤
12月1日的MMA（Melon Music Awards）颁奖典礼上，在揭晓网路人气奖得主之前由网路主播GAMST介绍候选嘉宾人，第一组候选人就是防弹少年团！
GAMST不无遗憾地说：「防弹少年团得过无数大奖，为什么就唯独没有人气奖呢？ 」作为足球实况主播，GAMST紧接著挑选「黄金忙内」柾国作为「攻击手」：「长得太帅了！ 唱歌又棒！ 负责rap的成员缺席时还可以兼职rapper！ 到底有什么是柾国做不到的？！ 」
而当时坐在台下的柾国听到这里早就已经害羞到不行啦！ 一开始听到自己的名字时惊讶到瞬间睁大眼睛，像小兔一样亮晶晶的超萌：
随后在GAMST的「称赞暴击」下一会捂住脸、一会捂住发红的耳朵，手足无措的样子真的超级可爱！
现场阿米们的尖叫也震耳欲聋，当然防弹最后也顺利得到这个奖项，真的是超级开心的一晚啊！
（图源：Twitter@StepByStep0901，Youtube@모니모니）
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