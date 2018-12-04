Block B宰孝本月20日入伍 因健康原因擔任社會服務要員
明星 2018年12月4日 星期二10:34 Sani
Block B成員宰孝將在12月20日入伍，因健康原因以社會服務要員身份履行兵役義務。
剛剛經歷隊長Zico約滿不續約的「出走」，Block B又要面對另一位成員的突然入伍......
今日Block B所屬社發佈聲明表：「Block B成員宰孝將在12月20日星期四進入新兵教育所履行兵役。 接受基礎軍事訓練後，作為社會服務要員服2年的代替兵役。 」
所屬社解釋說：「宰孝是因為健康方面的原因被判定為社會服務要員。 他希望低調入伍，所以不會舉辦公開活動，希望大家理解。 」
宰孝2011年作為Block B成員出道，在電視劇《到底怎麼回事？ 》、音樂劇《In the Heights》中有過表演的嘗試，目前在網路綜藝節目《訪販少年団》中擔任MC，還舉辦了從11月28日到入伍前一天、12月19日的攝影展，並計畫捐出所有展出收入。
隨著隊長離開，Block B將以6人形式活動，但因為其他成員也接近入伍時間，短期內將側重個人和小分隊的發展。
（圖源：KSD韓星網，Block B FB）
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