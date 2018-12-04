Block B宰孝本月20日入伍 因健康原因担任社会服务要员
明星 2018年12月4日 星期二10:34 Sani
Block B成员宰孝将在12月20日入伍，因健康原因以社会服务要员身份履行兵役义务。
刚刚经历队长Zico约满不续约的「出走」，Block B又要面对另一位成员的突然入伍......
今日Block B所属社发布声明表：「Block B成员宰孝将在12月20日星期四进入新兵教育所履行兵役。 接受基础军事训练后，作为社会服务要员服2年的代替兵役。 」
所属社解释说：「宰孝是因为健康方面的原因被判定为社会服务要员。 他希望低调入伍，所以不会举办公开活动，希望大家理解。 」
宰孝2011年作为Block B成员出道，在电视剧《到底怎么回事？ 》、音乐剧《In the Heights》中有过表演的尝试，目前在网路综艺节目《访贩少年団》中担任MC，还举办了从11月28日到入伍前一天、12月19日的摄影展，并计画捐出所有展出收入。
随著队长离开，Block B将以6人形式活动，但因为其他成员也接近入伍时间，短期内将侧重个人和小分队的发展。
（图源：KSD韩星网，Block B FB）
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