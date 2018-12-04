當親妹妹是貌美女愛豆成員的隱形福利是？ Red Velvet澀琪：我哥因為我是RV在部隊過得很舒服

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當自己的親人是愛豆團成員時，會是怎樣一種心情呢？ 最近Red Velvet成員澀琪就爆料親哥哥因為自己是愛豆而獲得不少「好處」。

日前澀琪做客了JTBC的綜藝節目《最近的孩子們》，公開了自己與大三歲的親哥哥之間的「現實兄妹」情。 澀琪透露：「我哥服兵役的時候我正好出道，他多多少少因為我得了些好處。 」主持人劉在錫好奇地表示：「一句’我妹是Red Velvet’就能秒殺了吧。 」



女團在部隊中就是女神一般的存在，《太陽的後裔》中就曾描寫過女團去軍隊慰問演出，得到VVIP待遇的片段，而這些真的就是現實而非劇本杜撰。 即使以前對愛豆漠不關心，但入伍之後一定會變成死忠粉，音樂節目每期必追。



Red Velvet於2014年以《Happiness》出道，當時就以歡樂的曲風和破格式的編舞吸引民眾，再加上成員們各個貌美如花，瞬時間就打響了名號，擁有了火爆人氣。 而當時正在服役的澀琪哥哥就這樣莫名「隔空」受到了妹妹的照顧，在部隊過得意想不到地「輕鬆」。 澀琪之前也曾在SNS上公開過和哥哥的合影，康氏家族的基因超強大，妹妹甜美可人，哥哥也是帥氣有型，乍一看還有演員尹施允的影子哦~



就連觀眾都留言表示：「羡慕嫉妒恨啊」、「只要說出我妹是RV的話，在部隊還有什麼玩轉不了的？ 」、「我也希望我妹是RV啊」等。

「圖：《太陽的後裔》、《最近的孩子們》」

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