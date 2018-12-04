当亲妹妹是貌美女爱豆成员的隐形福利是？ Red Velvet涩琪：我哥因为我是RV在部队过得很舒服

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当自己的亲人是爱豆团成员时，会是怎样一种心情呢？ 最近Red Velvet成员涩琪就爆料亲哥哥因为自己是爱豆而获得不少「好处」。

日前涩琪做客了JTBC的综艺节目《最近的孩子们》，公开了自己与大三岁的亲哥哥之间的「现实兄妹」情。 涩琪透露：「我哥服兵役的时候我正好出道，他多多少少因为我得了些好处。 」主持人刘在锡好奇地表示：「一句’我妹是Red Velvet’就能秒杀了吧。 」



女团在部队中就是女神一般的存在，《太阳的后裔》中就曾描写过女团去军队慰问演出，得到VVIP待遇的片段，而这些真的就是现实而非剧本杜撰。 即使以前对爱豆漠不关心，但入伍之后一定会变成死忠粉，音乐节目每期必追。



Red Velvet於2014年以《Happiness》出道，当时就以欢乐的曲风和破格式的编舞吸引民众，再加上成员们各个貌美如花，瞬时间就打响了名号，拥有了火爆人气。 而当时正在服役的涩琪哥哥就这样莫名「隔空」受到了妹妹的照顾，在部队过得意想不到地「轻松」。 涩琪之前也曾在SNS上公开过和哥哥的合影，康氏家族的基因超强大，妹妹甜美可人，哥哥也是帅气有型，乍一看还有演员尹施允的影子哦~



就连观众都留言表示：「羡慕嫉妒恨啊」、「只要说出我妹是RV的话，在部队还有什么玩转不了的？ 」、「我也希望我妹是RV啊」等。

「图：《太阳的后裔》、《最近的孩子们》」

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