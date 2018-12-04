三養方便麵又有新產品啦！不過新產品竟然不是新口味的方便麵…而是巧克力牛奶？

三養方便麵又有新產品啦！不過新產品竟然不是新口味的方便麵…而是巧克力牛奶？

生活   2018年12月4日   星期二11:00   Regina  

說到三養大家一定都會想起三養拉麵，或者是辣火雞拌面，如果說三養這次推出牛奶，你們會覺得怎麼樣呢？


（圖：IG@hanol711）

大家沒有看錯，三養的確是推出牛奶了！這次推出的大力水手牛奶有燕麥和巧克力兩款口味！這次的牛奶從廣告到盒子包裝都非常復古，看著看著就好像回到了80年代的韓國一樣~

（圖：IG@samyangfoods）

說到牛奶，麥片當然是不可少的！所以三養出了推出牛奶之外，還有一拼推出早餐脆片讓你放進牛奶一起吃！而且很特別的是他們的脆片不是玉米脆片，而是麵條型的餅乾喔，感覺就好像把三養拉麵放進牛奶裡面吃一樣……

（圖：IG@summeryoonahseo）

這兩款牛奶已經在11月22日推出了，現在在不同的便利店裡都可以找到喔！喜歡復古風的朋友千萬別錯過了~

（圖：IG@sugarstud0803）

（圖：IG@7elevenkorea）

封圖：IG@samyangfoods

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