三养方便面又有新产品啦！不过新产品竟然不是新口味的方便面…而是巧克力牛奶？
生活 2018年12月4日 星期二11:00 Regina
说到三养大家一定都会想起三养拉面，或者是辣火鸡拌面，如果说三养这次推出牛奶，你们会觉得怎么样呢？
（图：IG@hanol711）
大家没有看错，三养的确是推出牛奶了！这次推出的大力水手牛奶有燕麦和巧克力两款口味！这次的牛奶从广告到盒子包装都非常复古，看著看著就好像回到了80年代的韩国一样~
（图：IG@samyangfoods）
说到牛奶，麦片当然是不可少的！所以三养出了推出牛奶之外，还有一拼推出早餐脆片让你放进牛奶一起吃！而且很特别的是他们的脆片不是玉米脆片，而是面条型的饼干喔，感觉就好像把三养拉面放进牛奶里面吃一样……
（图：IG@summeryoonahseo）
这两款牛奶已经在11月22日推出了，现在在不同的便利店里都可以找到喔！喜欢复古风的朋友千万别错过了~
（图：IG@sugarstud0803）
（图：IG@7elevenkorea）
封图：IG@samyangfoods
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