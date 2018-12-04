三养方便面又有新产品啦！不过新产品竟然不是新口味的方便面…而是巧克力牛奶？

三养方便面又有新产品啦！不过新产品竟然不是新口味的方便面…而是巧克力牛奶？

生活   2018年12月4日   星期二11:00   Regina  

说到三养大家一定都会想起三养拉面，或者是辣火鸡拌面，如果说三养这次推出牛奶，你们会觉得怎么样呢？


（图：IG@hanol711）

大家没有看错，三养的确是推出牛奶了！这次推出的大力水手牛奶有燕麦和巧克力两款口味！这次的牛奶从广告到盒子包装都非常复古，看著看著就好像回到了80年代的韩国一样~

（图：IG@samyangfoods）

说到牛奶，麦片当然是不可少的！所以三养出了推出牛奶之外，还有一拼推出早餐脆片让你放进牛奶一起吃！而且很特别的是他们的脆片不是玉米脆片，而是面条型的饼干喔，感觉就好像把三养拉面放进牛奶里面吃一样……

（图：IG@summeryoonahseo）

这两款牛奶已经在11月22日推出了，现在在不同的便利店里都可以找到喔！喜欢复古风的朋友千万别错过了~

（图：IG@sugarstud0803）

（图：IG@7elevenkorea）

封图：IG@samyangfoods

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