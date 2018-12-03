金玟錫確定於本月10日入伍，《太陽的後裔》的忙內真的要去當兵啦！
明星 2018年12月3日 星期一10:40 MiJimin
OMG～！有點突然！！！TAT
今早韓媒報導演員金玟錫將於12月10日現役入伍，預計到2020年7月退伍。
相關人士也提到10日那天結束拍攝後，就會直接離開，接著就專心在兩年的服役生活，預計於2020年7月退伍。
1990年出生的金玟錫，已到了務必入伍的年紀（明年1月就29歲了），時機到了也並不想拖延，所以才選擇現在離開演藝圈，選擇了入伍。
金玟錫在2012年以《閉嘴！花美男樂團》出道，之後在《太陽的後裔》裡飾演特戰部隊一等兵－金基範而爆紅，受到大眾的注意，之後升為主演拍攝了《青春時代2》、《今生是第一次》，無論主演或配角，總是能夠讓大家留下深刻印象，而在《愛上變身情人》僅僅是客串，便引起了熱烈討論。
在入伍前的作品還有KBS獨幕劇《若即若離》，以及tvN獨幕劇《提款人》有興趣的朋友可以去看一下喔！
希望金玟錫入伍後能夠一切順利，成為更棒的男人再回來吧！
（圖自：TVdaily／官方劇照）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞