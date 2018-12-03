金玟锡确定於本月10日入伍，《太阳的后裔》的忙内真的要去当兵啦！

金玟锡确定於本月10日入伍，《太阳的后裔》的忙内真的要去当兵啦！

明星   2018年12月3日   星期一10:40   MiJimin   2

OMG～！有点突然！！！TAT

今早韩媒报导演员金玟锡将於12月10日现役入伍，预计到2020年7月退伍。

相关人士也提到10日那天结束拍摄后，就会直接离开，接著就专心在两年的服役生活，预计於2020年7月退伍。

1990年出生的金玟锡，已到了务必入伍的年纪（明年1月就29岁了），时机到了也并不想拖延，所以才选择现在离开演艺圈，选择了入伍。

金玟锡在2012年以《闭嘴！花美男乐团》出道，之后在《太阳的后裔》里饰演特战部队一等兵－金基范而爆红，受到大众的注意，之后升为主演拍摄了《青春时代2》、《今生是第一次》，无论主演或配角，总是能够让大家留下深刻印象，而在《爱上变身情人》仅仅是客串，便引起了热烈讨论。

在入伍前的作品还有KBS独幕剧《若即若离》，以及tvN独幕剧《提款人》有兴趣的朋友可以去看一下喔！

希望金玟锡入伍后能够一切顺利，成为更棒的男人再回来吧！

（图自：TVdaily／官方剧照）

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