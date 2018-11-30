「超級大前輩」米奇和宇宙少女《音樂銀行》上班路！拍照時還站在C位，真的太可愛啦！
明星 2018年11月30日 星期五15:39 Yuan
90歲的「超級大前輩」今天也出現在《音樂銀行》上班路啦！他也將和宇宙少女帶來合作舞台～
11月18日是每個童年心中最珍貴的米奇，迎來他的90歲生日。首爾市政府和米奇90週年展開一系列的活動，日前他抵達首爾，將進行5天4夜的行程，會陸續首爾必去的地標造訪光化門、東大門歷史文化公園、南山塔、首爾市廳等地。
在今天米奇和宇宙少女一起到《音樂銀行》，早上的上班路就看到韓星、好萊嗚巨星御用的保鑣團隊護駕，看得出來他們對米奇的重視（笑）！站在C位的米奇，也讓現場的媒體和粉絲拍了許多照片，真的非常可愛呢！而他將和宇宙少女帶來舞台，據悉會為他準備生日快樂歌，舞台令人期待。
另外，在CGV龍山 iPark Mall 7樓也展出米奇相關紀念展，介紹他的過去、他的誕生，有興趣的朋友不妨安排進行程吧！（延伸閱讀：Mickey in Seoul～♥迪士尼巨星將造訪首爾啦！）
（圖： Disney Korea）
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