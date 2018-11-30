「超级大前辈」米奇和宇宙少女《音乐银行》上班路！拍照时还站在C位，真的太可爱啦！
明星 2018年11月30日 星期五15:39 Yuan
90岁的「超级大前辈」今天也出现在《音乐银行》上班路啦！他也将和宇宙少女带来合作舞台～
11月18日是每个童年心中最珍贵的米奇，迎来他的90岁生日。首尔市政府和米奇90周年展开一系列的活动，日前他抵达首尔，将进行5天4夜的行程，会陆续首尔必去的地标造访光化门、东大门历史文化公园、南山塔、首尔市厅等地。
在今天米奇和宇宙少女一起到《音乐银行》，早上的上班路就看到韩星、好莱呜巨星御用的保镳团队护驾，看得出来他们对米奇的重视（笑）！站在C位的米奇，也让现场的媒体和粉丝拍了许多照片，真的非常可爱呢！而他将和宇宙少女带来舞台，据悉会为他准备生日快乐歌，舞台令人期待。
另外，在CGV龙山 iPark Mall 7楼也展出米奇相关纪念展，介绍他的过去、他的诞生，有兴趣的朋友不妨安排进行程吧！（延伸阅读：Mickey in Seoul～♥迪士尼巨星将造访首尔啦！）
（图： Disney Korea）
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