这位长发正妹居然是「他」！其主演tvN独幕剧《提款人》将於本周六（1日）首播
韩剧 2018年11月27日 星期二12:59 JiaJia
还忘不了他在JTBC《爱上变身情人》的高中生装扮…金玟锡变身为长发正妹！皮衣加黑网袜，御姊味十足。（那双腿不科学啊啊啊！！！）
演员金玟锡今年（2018年）没有参与正剧演出，不过特别出演了JTBC《爱上变身情人》，饰演其中一位「韩世界」。此次是为了应援曾合作过tvN《闭嘴！花美男乐团》的男主角、好友李民基。
另外一部特别出演的作品是SBS《胸腔外科》，此前他曾出演过赵英光导演与崔秀珍、崔昌焕作家的SBS《被告人》。在片场遇到同样出演《胸腔外科》、《被告人》的童星申隣雅时，两人还留下合照。
除了前面两部特别出演的作品，金玟锡还与出演过JTBC《我的ID是江南美人》的朴宥娜，合作KBS独幕剧《若即若离》，已於本月（12月）16日播出。
而他另外一部主演的独幕剧，是即将於本周六（12月1日）播出的tvN《提款人》（共1集）！金玟锡在剧中饰演电话诈骗取款人「金秉斗」，为了寻找被ATM吞掉的组织卡而孤军奋战著，却发生了很多误会让事情变复杂了。
金玟锡在个人SNS分享幕后照片，穿上女装的他相当抢眼。（前座是曾出演过MBC《生死决断罗曼史》的金镇烨）
金色长发、皮衣、黑色网袜，想称呼他为「女王」！
与合作演员李诗媛在银行里的提款机前拍一张～
金玟锡会如何抢救那张卡片呢？锁定电视剧播出罗！
（图片、影片来源：tvN；金玟锡SNS）
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