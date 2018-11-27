BTS防彈少年團要有師弟了！Big Hit 時隔六年再推男團

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Big Hit 以一組防彈少年團創造了許多大公司望塵莫及的奇蹟，即將誕生的師弟團也讓人非常期待啊！

Big Hit Entertainment 今天（27 日）正式宣佈即將推出一組新男團，目前正以明年出道為目標在準備專輯，至於成員人數、型態等細節則會在近日公布。

2013 年出道的防彈少年團一直都是 Big Hit 旗下唯一的男團，近幾年接連締造的世界紀錄早已確立了他們在國際上難以取代的地位。期間 Big Hit 雖然也有定期選秀招募新練習生，但始終專注於經營防彈少年團，因此突然的新消息也讓大眾感到相當驚喜。

另一方面，防彈少年團的年度周邊也即將發行，先來看看預告片吧！





（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）

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