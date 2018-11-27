BTS防弹少年团要有师弟了！Big Hit 时隔六年再推男团

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Big Hit 以一组防弹少年团创造了许多大公司望尘莫及的奇迹，即将诞生的师弟团也让人非常期待啊！

Big Hit Entertainment 今天（27 日）正式宣布即将推出一组新男团，目前正以明年出道为目标在准备专辑，至於成员人数、型态等细节则会在近日公布。

2013 年出道的防弹少年团一直都是 Big Hit 旗下唯一的男团，近几年接连缔造的世界纪录早已确立了他们在国际上难以取代的地位。期间 Big Hit 虽然也有定期选秀招募新练习生，但始终专注於经营防弹少年团，因此突然的新消息也让大众感到相当惊喜。

另一方面，防弹少年团的年度周边也即将发行，先来看看预告片吧！





（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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