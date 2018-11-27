BTS防弹少年团要有师弟了！Big Hit 时隔六年再推男团
KPOP 2018年11月27日 星期二09:59 施乃琪
Big Hit 以一组防弹少年团创造了许多大公司望尘莫及的奇迹，即将诞生的师弟团也让人非常期待啊！
Big Hit Entertainment 今天（27 日）正式宣布即将推出一组新男团，目前正以明年出道为目标在准备专辑，至於成员人数、型态等细节则会在近日公布。
2013 年出道的防弹少年团一直都是 Big Hit 旗下唯一的男团，近几年接连缔造的世界纪录早已确立了他们在国际上难以取代的地位。期间 Big Hit 虽然也有定期选秀招募新练习生，但始终专注於经营防弹少年团，因此突然的新消息也让大众感到相当惊喜。
另一方面，防弹少年团的年度周边也即将发行，先来看看预告片吧！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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留言/评论
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哈哈…但我還是只會專注在防彈上，只希望大黑不要將防彈獨有的音樂套路（故事鋪陳）植入新團上，在防彈上會覺得新穎（因為以前韓團不會大費周章將音樂用故事呈現和串聯，這也是防彈會紅的原因之一），但如果新團也用同樣的招反而覺得沒梗了…But以後的事誰知道呢
46分前
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